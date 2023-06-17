«مركز المعلومات» يرصد جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدة منشورات على منصاته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعى، حول جهود الدولة، لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات، خاصة من الدول العربية، فى ظل تفاقم الأزمات السياسية الإقليمية والدولية.





وتنوعت منشورات المركز، ما بين فيديوهات ترصد التيسيرات التى تقدمها مصر فى تعاملها مع اللاجئين، وأخرى ترصد آراء الخبراء والمختصين فى هذا الإطار، بجانب فيديو يرصد آراء عدد من الوافدين السودانيين حول استقبالهم فى مصر بعد اشتعال الوضع فى "الخرطوم"، كما نشر المركز فيديو بخاصية "الريلز" حول الفروق الجوهرية بين اللاجئين والمهاجرين.

ونشر المركز أيضا، 3 إنفوجرافات ترصد تطور أعداد اللاجئين فى العالم، وكذلك أهم الدول المصدرة والمستقبلة للاجئين، بالإضافة إلى رصد متكامل لأعداد اللاجئين فى مصر، وذلك بالإضافة إلى نشر 6 مقالات بأقلام كبار المتخصِّصين فى ذلك المجال حول أبعاد تلك الأزمة ومساراتها المستقبلية.





ولفتت منشورات المركز، إلى أن مصر تتبع نهجًا مختلفًا وفريدًا عالميًّا فى التعامل مع قضايا اللاجئين على أراضيها، حيث لا تسمح مصر بإقامة مخيمات للاجئين على أراضيها، وذلك مقارنة بالدول الأخرى وخصوصًا الواقعة بجانب مناطق الصراعات مثل تركيا أو غيرها، كما توفر مصر ظروفًا ملائمة لمختلف القادمين لبدء الأنشطة التجارية والصناعية أو حتى العمل فى الجهات الخاصة.

يذكر أن نخبة من الخبراء والمختصين قد شاركوا بإسهامات كبرى فى ذلك الملف، وهم: السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، ونائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الإفريقية، والسفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون دول الجوار، والدكتورة أمانى الطويل، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عدلى سعداوى، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى أشرف روكسى المحامى والخبير الدولى فى مجال اللاجئين، وذلك من خلال الحديث عن دور مصر فى دعم قضايا اللاجئين والمزايا التى تقدمها مصر للاجئين على أراضيها وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وتتوزَّع جنسيات اللاجئين فى مصر بين 133 دولة، من بينها: السودان بنحو 4 ملايين شخص، وسوريا بنحو 1.5 مليون شخص، وليبيا بنحو مليون شخص، أما على المستوى العالمى فقد شهدت أعداد اللاجئين ارتفاعًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة من نحو 65 مليون لاجئ فى عام 2015 لتصل إلى نحو 101 مليون لاجئ فى 2022، متأثرة بارتفاع حدة الصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية فى عديد من المناطق حول العالم.