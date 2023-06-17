بتوجيهات رئاسية.. مستقبل وطن ينظم قوافل طبية مجانية بعدة محافظات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم. ضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصصين فى جميع المجالات الطبية.

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