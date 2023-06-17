تجنبا للأخطاء.. كيف تظلل الإجابة الصحيحة فى «البابل شيت» بامتحان الثانوية؟

جدة - نرمين السيد - وتنقسم أسئلة الامتحانات إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد يجاب عنها فى ورقة "بابل شيت"، و15% أسئلة مقالية.

ويقابل العديد من الطلاب مشكلات عند تظليل إجابات أسئلة الاختيار من متعدد، خاصة أن التصحيح يجرى إلكترونيا، وأجهزة التصحيح لا تقرأ سوى الإجابة التى تم تظليلها بشكل صحيح، ولهذا يوضح "دوت الخليج" كيفية تظليل الإجابات فى "البابل شيت" وأبرز الأخطاء التى قد يقع فيها الطلاب، تجنبا لفقدان الدرجات.

أولا: التظليل الصحيح

للإجابة الصحيحة على أسئلة الاختيار من متعدد، على الطالب اختيار إجابة واحدة من بين البدائل الأربعة، وتظليل الدائرة المعبرة عنها بشكل كامل، بأحد اللوانين الأزرق أو الأسود.

ثانيا: الأخطاء الشائعة بين طلاب الثانوية العامة

وقد يقع طلاب الثانوية العامة فى بعض الأخطاء الشائعة عند تظليل الإجابات كالتالى:

- عدم تظليل الدائرة بالكامل

- تظليل دائرتين بسؤال واحد

- تجاوز حدود الدائرة فى التظليل

- التظليل بشكل باهت

- التظليل باستخدام علامة X

- التظليل باستخدام علامة "صح"

ومن الجدير بالذكر أن كل هذه الانماط من التظليل لا يراها جهاز التصحيح الإلكترونى، ما يتسبب فى فقدان الطالب للدرجات.

وفى حالة إجابة الطالب على سؤال ما وتظليل الدائرة المعبرة عن الإجابة الصحيحة، ثم رغبته فى تغيير إجابته، عليه وضع علامة (X) على الإجابة الأولى بشكل واضح ثم تظليل دائرة ثانية.

بدوره طمأن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن أوراق الإجابة يتم ترتيبها وتنيسقها يدويا من قبل القائمين على عملية التصحيح قبل دخولها على جهاز الماسح الضوئى "الاسكانر" لبدء عميلة التصحيح، مع الوضع فى الاعتبار الإجابات المدة التى عليها علامة (X) أو التى تم تظليلها بكل أكثر خارج إطار الدائرة؛ ليتم احتسابها للطالب.

كما يتم تصحيح عينة يدوية من أوراق إجابة الطلاب، لمقارنتها بالتصحيح الإلكترونى، لكن بالتأكيد هذا لا يمنع التزام الطلاب بتظليل إجابة واحدة بشكل كامل وواضح فى كل سؤال.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

واعتبارا من غد الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية المضافة للمجموع، ويستمرون حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.