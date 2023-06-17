بمناسبة 30 يونيو.. «إكسترا نيوز» ترصد 10 سنوات من تطوير المستشفيات «فيديو»

جدة - نرمين السيد - فى إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بعنوان: "10 سنوات من تطوير المستشفيات"، وقال التقرير، إن هناك طفرة فى تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية.





وأضاف أنه تم تنفيذ 1139 مشروعًا لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، فضلًا عن إنشاء ورفع كفاءة المستشفيات بتكلفة 6.27 مليار جنيه. وأشار إلى أنه تم رفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية إلى 5421، ورفع عدد مراكز الغسيل الكلوى إلى 753، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مقارنة بـ8 مستشفيات عام 2014. وأكد أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4%.

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