«حياة كريمة» حققت حلمها فى 30 يوما.. أول سيدة صعيدية برخصة قيادة اللودر

جدة - نرمين السيد - بخوذة على الرأس وملامح سيدة صعيدية تجلس نوره على "دريكسيون" اللودر، وتقوم بعملها فى قيادة المعدات الثقيلة لتثبت بأن المرأة المصرية، قادرة على تحمل المسئولية وخوض التجارب الصعبة.





أُم وربة منزل أسيوطية أسدلت ستار العادات والتقاليد بصعيد مصر لتحقق شغفها بقيادة المعدات الثقيلة والتحكم بالإطارات الضخمة لتغلب الرجال، استطاعت أن تخوض عمل الرجال ونجحت فيه بجدارة، لتصبح أول سيدة مصرية صعيدية تحصل على رخصة قيادة اللودر.

حياة كريمة تحقق حلم سيدة صعيدية لشغفها بقيادة اللودر

"حياة كريمة حققت حلمى وجعلتنى أشعر بقيمتى كمواطنة مصرية صعيدية" هكذا بدأت نوره جمال طه، 36 عامًا، من قرية الواسطى بمركز الفتح، محافظة أسيوط، تروى لـ"دوت الخليج" رحلة تدريبها مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقريتها لتصبح أول سائقة لودر بمصر،قائلة: رغم العادات الصعبة بالصعيد ولكننى تشجعت بأن أخوض التجربة وأخلق لنفسى فرصة عمل بالتحدى والإصرار، وقمت بتقديم أوراقى بمركز التدريب التابع لجهاز التعمير صمن حياة كريمة وبالفعل تم قبولى.

وتابعت "سائقة اللودر" لدى 3 أطفال لم أقصر فى رعايتهم وأساعد زوجى فى العمل بالأرض الزراعية وقيادة الجرار الزراعى معه، ولأنه يعلم بشغفى شجعنى على تعلم قيادة المعدات الثقيلة، إلى أن جاءت حياة كريمة والمبادرة الرئاسية لتحقيق حلمى وحلم شباب وسيدات القرية وتوفير مراكز تدريب ومدربين لتعليمنا حرف يدوية ومساعدتنا على خلق فرص عمل بمجهودنا الذاتى وخبرة التدريب.

"شكرًا يا ريس كلمات الشكر لا تكفى" بهذه الكلمات عبرت نوره عن امتنانها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، على توفيرهم فرص تدريب لها لمدة 30 يومًا رغم رفض الأهل والعادات إلا أن خلال هذا الشهر استطاعت تعلم أساسيات القيادة ثم التدريب النظرى ويتبعه التدريب العلمى من قبل مدربين أكاديميين مختصين بالمعدات الثقيلة.

غلبت الرجال وحصلت على رخصة قيادة اللودر خلال 30 يوم

ومن جانبه قال نور الدين أحمد مصطفى، مدرب معدات ثقيلة بمركز تدريب أسيوط التابع لجهاز التعمير، أن فى بداية تقديم نوره رفضنا أن تقود معدات ثقيلة، ولكن قيادات المركز وحياة كريمة وافقوا على منحها فرصة التدريب وقبول أوراقها لتحقيق حلمها فى قيادة اللودر والحفار، فهى كانت المتدربة الـ14 برفقة 13 شابًا.

وتابع رأيتها شجاعة وأظهرت تفوقها على الرجال المتدربين معها فى قيادة اللودر منذ أول يوم بالتدريب، فكانت سريعة البديهة ومحبة للمعدات الثقيلة، لا يظهر عليها علامات القلق لخوض التجربة، وعلى مدار 30 يومًا حصلت على رخصة قيادة اللودر مع اندهاش الجميع، وهذا يرجع لتفوقها وحبها للمحنة واستغلال الفرصة التى منحتها لها المبادرة الرئاسية من قلب صعيد مصر.

ووجهت نوره رسالة للسيدات بأن يحققن حلمهم ويعملوا جاهدين على أنفسهم لخوض تجارب العمل، والتوجه للتدريب فى تعلم الحرف اليدوية وغيرها ببرنامج حياة كريمة.