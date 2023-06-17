تقرير لـ«إكسترا نيوز» عن ثورة 30 يونيو: الدولة تواصل جهود بناء مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا تلفزيونيًا، بعنوان: "الدولة تواصل جهود بناء مصر الرقمية"، وذلك بعد ثورة 30 يونيو، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، سعت الدولة إلى بناء مصر الرقمية لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات وكفائتها التى تقدم للمواطنين.





وذكر التقرير، أن الدولة طورت البنية التحتية للاتصالات بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، وأثمرت هذه الجهود زيادة عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية إلى 6 ملايين و500 ألف مواطن قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة صعودا من 4 ملايين و200 ألف مواطن بنهاية عام 2021.

وتضم المنصة أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات، صعودًا من 100 خدمة فى نهاية 2021، وتشمل خدمات التموين والتوثيق والمحاكم والمرور وتجديد رخص المركبات والأحوال المدنية والزراعة والتأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية والسجل التجارى والإسكان الاجتماعى والتأمين الصحى.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021-2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020-2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 4 سنوات متتالية.