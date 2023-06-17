«إكسترا نيوز»: 30 يونيو.. ثورة تحقق إنجازات غير مسبوقة فى القطاع الزراعى

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "30 يونيو.. ثورة تحقق إنجازات غير مسبوقة فى القطاع الزراعي"، حيث أن الطفرة غير المسبوقة فى استصلاح الأراضى بمصر من اهم العناوين العريضة لثورة الثلاثين من يونيو 30 يونيو.





ووفقًا لما جاء فى التقرير، فإن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالقطاع الزراعى لعدة اعتبارات، منها الإيمان بأن من يملك غذاءه يملك قراره، بجانب وعى القيادة السياسية لمدى أهمية الغذاء وسط التغيرات المناخية التى يشهدها العالم واستهداف زيادة حجم الصادرات إلى الخارج عبر الحاصلات الزراعية لينعكس ذلك، على حجم الناتج القومى.

وذكر التقرير، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى كل نواحى الاستصلاح الزراعية، حيث يُسهم هذا القطاع بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى البلاد.

مشروعات قومية عدة لا تحصى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت بنهضة غير مسبوقة فى قطاع الزراعة، ومن بين تلك الإنجازات مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذى يستهدف حصاد المحاصيل الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة وإطلاق المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.