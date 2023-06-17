مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2023 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أتاحت منصة البث المباشر، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على "يوتيوب"، مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، فى ضوء النموذج الاسترشادى الذى أتاحته الوزارة على موقعها الإلكترونى.





وتنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، غدا الأحد، حيث تستقبل 2098 لجنة سير على مستوى الجمهورية نحو 700 ألف طالبة وطالبة، لأداء الامتحان فى مادة اللغة العربية.

ويتكون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من 55 سؤالا، بينهم 51 سؤال اختيار من متعدد، و4 أسئلة مقالية، ويمتد زمن الامتحان لـ3 ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ويتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وورقتى إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية.

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة العربية يمكن اتباع هذا الرابـــط

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

واعتبارا من غد الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية المضافة للمجموع، ويستمرون حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.