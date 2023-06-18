مجدى أحمد على لـ«الشاهد»: الشعب كان يرى فى حكم الإرهابية جحيما

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الصورة التى تكونت فى ذهنه فى لحظة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، كانت فى جمعة قندهار، وشعرت بفجيعة، وشعرت أن المصريين يدخلون على أيام مظلمة.

وتابع: "هى الجمعة التى نزل فيها كل التيارات إلى الشارع، وكان هذه التيارات أشفق عليهم لأنهم لا يعلمون ما ينتظر هذا الشعب، وكنت من المتشائمين عندما قالوا أن جماعة الإخوان الإرهابية سيحكمون 500 سنة، وكانوا اخترقوا مؤسسات تنفيذية وقضائية وشبابية فى وقت قصير".

وأكمل: "شعرت بفاجعة فى جمعة قندهار بميدان التحرير".