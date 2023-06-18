مجدى أحمد على: الإعلان الدستورى كان بداية نهاية المعزول

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الإعلان الدستورى كان بداية نهاية مرسى.

وأشار إلى أنه كان يرى أنه من المستحيل فى دولة مثل مصر أن ينهزم فيها قوتين رئيسيتين غير الشعب، وهما الجيش والشرطة" مش ممكن تبقى ضد الجيش والشرطة وتنجح"، فكان لدى إطمئنان أن الإخوان لن يستمروا ولكن لم أتخيل أن يكون خلال سنة.

وتابع: "هتفت "يسقط حكم المرشد" على مسرح مهرجان الإسماعيلية.