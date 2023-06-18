على: اعتصام المثقفين بدأ بالاحتجاج على الوزير وتطور بالمطالبة بزوال النظام

جدة - نرمين السيد - قال المخرج مجدى أحمد علي، إن اعتصام الفنانين والمثقفين لا نستطيع أن نقول أنه كان هناك تنظيم ولكنه بدأ بمجموعة من الرواد والشباب، وكان منهم بهاء طاهر، وفتحية العسال، وغيرهم ووقتها شعرنا أننا صح بالإضافة إلى أنه يوجد أسماء كثيرة وأخرى غير معروفة، كما أن موظفى وزارة الثقافة لم يستطيعوا منع المعتصمين.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى البداية دخلوا للوزارة ولم يمنعهم أحد وتجمعوا واصبحوا عددًا، وبعدها أعلنوا عن الاعتصام، مشيرًا إلى أنه كان هناك اعتصام للفنانين فى الثمانينات وتعلموا منه وأخفوا الحقائب وخبرة الاعتصام الأول ظهرت فى الاعتصام الثاني. وأكد أن الشرطة التى كانت موجودة حمتهم وقالت "يبقى الوضع على ماهو عليه وهؤلاء مثقفون كيف سنطردهم"، ووقتها بدأ الاعتصام يزيد، مشيرًا إلى أن الاعتصام بدأ بالاحتجاج على وزير الثقافة الإخوانى وتطور بالمطالبة بزوال النظام، وبدأ يوم 5 يوليو، وتنبأوا أن يوم 30 يونيو النظام سيغادر، وكانت ثورة 25 يناير، و30 يونيو هما الثورتان اللتان تم تحديد وقتهما.

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