حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. الوثائقية ترصد أحداث 18 يونيو ضد المحافظين

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيلم الوثائقى، احتجاجات المواطنين فى المحافظات على حركة المحافظين التى أصدرها المعزول، وتضمنت أغلبها أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية. وشملت المحافظات التى طالتها التغيير فى حركة المحافظين، الأقصر التى عين فيها محافظا ينتمى إلى الجماعة الإسلامية وهى المحافظة السياحية التى يقصدها السائحون من شتى بقاع العالم.

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