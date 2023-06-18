مجدى على: «كان على عين الإخوان نبقى إحنا أو غيرنا متصدرين مشهد 25 يناير»

جدة - نرمين السيد - قال المخرج مجدى أحمد علي، إنه عندما صورت تنحى مبارك، اكتشفت أن هذه هى البداية وليست النهاية، لكنها كانت بداية مظلمة، حيث تم اختطاف الثورة بالكامل، كما أن هناك أصدقاء لنا كان يتم اختطافهم ورميهم فى القمامة، كما كان يوجد اعتقالات فى نفق المترو بالإضافة إلى وجود تعذيب، كنا قد دخلنا إلى كارثة، عندما يكون شخص مثل محمد البلتاجى هو من يحكم من يخرج ومن يدخل، وبالتالى اكتشفت أن هناك بداية أخرى شبه كارثية.





وأضاف مجدى أحمد علي، خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد» الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز عبر إكسترا نيوز: «صورت هذه المشاهد كنواة أو بذرة لفيلم، لكننى لم أكمله، لأن الأحداث قد سبقتني، وكنت أسأل نفسى كثيرًا "هل أنا مصوراتي؟"، لأننى كنت داخل القصة ولست خارجها، كما أننا كنا كل يوم نعمل منصة داخل ميدان التحرير ونأتى بعلى الحجار وأشعار صلاح جاهين وعزة بلبع، كنا نغنى فى الميدان على ناصية قصر النيل». وتابع: «أتذكر عندما هزمنا جماعة الإخوان الإرهابية فى البداية أغلقوا قصر النيل وعملوا أسلحة عبارة عن منجنيق، وكان على عينهم إننا نبقى فى الصورة، أو أى حد غيرهم يكون فى الصورة، وكانوا ينظرون إلينا بغرابة شديدة جدًا، كما كانوا منزعجين ومندهشين بأن يكون هناك من يكونوا ضد النظام وضدجماعة الإخوان الإرهابية فى نفس الوقت، وقد كان الفرز صعبًا فى هذا التوقيت».

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