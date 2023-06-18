نسرين البغدادى لـ«إكسترا نيوز»: ثورة 30 يونيو دعمت المرأة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نسرين البغدادى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مكتسبات المرأة المصرية من ثورة 30 يونيو كثيرة ومتعددة الأوجه، أبرزها ما نصت عليه العديد من مواد دستور 2014 بشكل مباشر وانعكس على وضعها فى المجتمع، لافتةً إلى المادة الأولى أكدت على أن نظام الدولة يقوم على المواطنة.





وأضافت "البغدادي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيرى، ببرنامج "نون القمة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدستور المصرى تضمن ما يقرب من 20 مادة للمرأة فى إطار الاحترام والحماية والشمول، مؤكدةً أن المرأة المصرية تتصدر المشهد فى نجاح ثورة 30 يونيو وما بعدها بدعم وتوجيهات القيادة السياسية. تابعت أن المادة رقم 11 فى الدستور المصرى الحالى أكدت بأن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وأنها تلتزم بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف والتمييز وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيل مناسب فى المجالس النيابية، وأيضًا تحدد القانون وتكفل حقها فى تولى الوظائف.

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