جدة - نرمين السيد - قال المخرج مجدى أحمد علي، إنه يوم 30 يونيو استقبلت وزارة الثقافة عددًا كبيرًا من الفنانين للمشاركة فى المظاهرة وخرجوا جميعًا باللافتات وساروا فى الزمالك، والمئات أصبحوا آلاف حتى وصلوا لكوبرى قصر النيل.





وأضاف مجدى أحمد علي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم خرجوا من وزيارة الثقافة مبكرًا، وكانت وقتها بعض الطائرات التى صورت 30 يونيو خرجت مبكرًا وكان كوبرى قصر النيل ليس بالكثافة، لأن الناس خرجت بعد منتصف اليوم بسبب حرارة الجو. وتابع: “الفنان خالد الصاوي، كان يدعوا الفنانين للنزول، ولكن لم نكن مضطرين لدعوة الناس فوجود الفنانين على رأس مظاهرات لم تحدث من قبل، وأول كوبرى قصر النيل للتحرير شعرنا بالانفجار ووقتها أخدنا ساعة لا نستطيع الحركة”. وأوضح أن الإخوان كانت تتوقع أن الناس ستنزل من 40 أو50 ألف فقط، مضيفًا: "حمدت الله أنه منحهم فكرة عدم الادراك وانكار الواقع"، والذهول الذى حدث من الأعداد فى 30 يونيو وأن جوجل قدرها بنحو 30 مليون عدد غير مسبوق فى التاريخ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدى أحمد على: حمدت الله أن منح الجماعة الإرهابية عدم الإدراك وإنكار الواقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.