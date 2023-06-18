جدة - نرمين السيد - وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شهر أبريل الماضى، قرارا بزيادة مرتبات الموظفين بالدولة 1000 جنيه، وينتظر الموظفين الزيادة الجديدة، والتى ستصل نسبتها إلى 7% إضافة على الـ1000 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء صرف مرتبات شهر يونيو اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.