مجدى أحمد على: ثورة الشعب ضد الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو معجزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "شاهدنا تصريحات غير مسبوقة من أنصار الجماعة عن الفن والتاريخ والتراث".

وأشار إلى أن ثورة الشعب ضد الإخوان فى 30 يونيو معجزة، متابعًا: "كانت هناك حالة من التربص من أنصار الجماعة قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة".

وأكمل: "فى لحظة شعرت ببعض الارتياح لنجاح المعزول خوفًا على الوطن من الفوضى، لكن الإخوان ليس لديهم تصور للديمقراطية".