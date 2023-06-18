مجدى أحمد على: ثورة الشعب ضد الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو معجزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "شاهدنا تصريحات غير مسبوقة من أنصار الجماعة عن الفن والتاريخ والتراث".
وأشار إلى أن ثورة الشعب ضد الإخوان فى 30 يونيو معجزة، متابعًا: "كانت هناك حالة من التربص من أنصار الجماعة قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة".
وأكمل: "فى لحظة شعرت ببعض الارتياح لنجاح المعزول خوفًا على الوطن من الفوضى، لكن الإخوان ليس لديهم تصور للديمقراطية".
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