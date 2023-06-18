طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - يبدأ اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة، أداء امتحانات المواد الأساسية بشهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية داخل 2098 لجنة سير على مستوى الجمهورية.





وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية. وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

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