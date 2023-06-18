طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية أمام 2098 لجنة

جدة - نرمين السيد - أدى صباح اليوم الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية، الامتحان فى مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2022 - 2023 أمام 2098 لجنة امتحانية فى 11 قطاعا على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان فى مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)". وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس عام الامتحان الدكتور رضا حجازى، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات. وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة. ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية بعد غد الثلاثاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان فى مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)".

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