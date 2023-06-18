لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب وبدء إجراءات التفتيش

جدة - نرمين السيد - ويؤدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، أول أيام الامتحانات الأساسية، الامتحان فى مادة اللغة العربية، ويبدأ الامتحان عند التاسعة صباحا ولمدة ثلاث ساعات.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 13 ألف عصا إلكترونية، لتفتيش الطلاب والكشف عن أى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، قد تكون بحوزتهم، ويتم استخدامها ثلاث مرات، الأولى عند دخول اللجان، والثانية عند الوصول للفصول الامتحانية وقبل بدء الامتحان، أما المرة الثالثة تكون بعد نصف ساعة من بداية الامتحان مع التركيز على الديسكات وعدم إزعاج الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إجراءات التفتيش لا تستغرق أكثر من دقيقتين من كل طالب، ولا يمكن استثناء أى طالب من تلك الإجراءات حتى لو وصل إلى اللجنة قبل دقائق معدودة من بدء الامتحان، مشددا ان الوزارة تهدف إلى ضبط المنظومة الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

واعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية المضافة للمجموع، ويستمرون حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

ويتكون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من 55 سؤالا، بينهم 51 سؤال اختيار من متعدد، و4 أسئلة مقالية، ويمتد زمن الامتحان لـ3 ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ويتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وورقتى إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية.