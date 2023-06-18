مشاركة مدبولى ضمن وفد تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - تصدرت مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات أمس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.





فتحت عنوان مدبولى فى "بطرسبرج".. ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة، قالت صحيفة (الجمهورية) "وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وسامح شكرى وزير الخارجية أمس إلى مدينة "سان بطرسبرج الروسية" وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأوضحت الصحيفة أن وفد المبادرة الأفريقية المشتركة يضم رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو بالإضافة إلى مصر، مشيرة إلى أن الوفد الأفريقى يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

واقتصاديا، وتحت عنوان الاقتصاد المصرى قادر على جذب التدفقات الأجنبية، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور محمد معيط وزير المالية قوله، إن الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7ر5 مليار دولار بمعدل نمو 75 %.

وبحسب الصحيفة، فقد أضاف الوزير، فى لقائه أمس مع ممثلى بنك "مورجان ستانلى" بلندن، أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى، ورفع نسبة مساهمته فى الاستثمارات الكلية من 35 % فى السنوات الماضية إلى 65 % خلال ثلاث سنوات على نحو يعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان «الأعلى للجامعات» يوافق على قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد "وافق المجلس الأعلى للجامعات أمس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك بمقر جامعة قناة السويس".

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المجلس على أن يتم القبول بجميع كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى؛ نظرا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمى مع استمرار باقى القواعد المعمول بها فى العام الماضى.

ونقلت الصحيفة، عن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى قوله، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى، وذلك بحد أدنى 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب و90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، و85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان اليوم.. العمل الأهلى والمجالس الشعبية على طاولة الحوار الوطنى، قالت صحيفة (الأهرام) "يستأنف اليوم الحوار الوطنى عقد جلساته النقاشية فى المحور السياسى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة النقابات والعمل الأهلى جلستين تناقش فيهما ملف العمل الأهلى فى مصر وقانونه ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمامه، بينما تعقد لجنة الحريات والحقوق العامة جلستها النقاشية والتى تدور حول تشجيع التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، كما تعقد اللجنة جلسة أخرى فى ذات اليوم لمناقشة قانون الإدارة المحلية ‎واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.