وديا .. منتخب مصر يواجه جنوب السودان الليلة باستاد القاهرة

وتتجه النية لدى فيتوريا للدفع ببعض الاساسيين لتحقيق الفوز بسبب التصنيف حيث يرغب في الاستفادة من المباراة في تحسين تصنيف الفراعنة في ترتيب الفيفا قبل تصفيات كأس العالم، على أن يدفع بالوجوه الجديدة في الشوط الثاني للحكم عليهم .

َومن المقرر أن يدفع فيتوريا بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وفي الدفاع ياسر ابراهيم وعلى جبر وأحمد فتوح وأحمد رمضان بيكهام ، وفي الوسط محمود حمادة وأحمد سيد زيزو ومهند لاشين، وفي الهجوم مصطفى فتحي وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

وبعد 24 ساعة من خوض الفراعنة لمباراة غينيا، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، فى ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 6 مباريات فقط من بينهما ثلاث مباريات ودية وثلاثة لقاءات رسمية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه هدفين.

وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.

بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد الدفاع الجوي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد وأخيراً فاز على منتخب غينيا 2-1.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.