تبدأ يوليو.. جدول صرف المعاشات بالزيادة

جدة - نرمين السيد - واتخذت هيئة التأمينات الاجتماعية، عدة إجراءات لصرف المعاشات للمواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، وذلك يوم السبت 1-7-2023، أول أيام صرف معاشات شهر يوليو 2023، الذى يوافق آخر أيام عيد الأضحى 2023.
وتصرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الأولى يوم 1 يوليو، و2 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 1000 جنيه.
صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الثانية يوم 3 يوليو، و4 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 2000 جنيه.
صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الثالثة يوم 5 يوليو، و6 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 3000 جنيه.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصرف المعاشات بالزيادة، فى بداية أبريل الماضى، بدلا من شهر يوليو.
وزادت المعاشات بنحو 15% بحد أدنى 170 جنيهًا، ووصل الحد الأقصى لـ1635 جنيهًا.
الرئيس وجه بصرف زيادة لأصحاب المعاشات في بداية أبريل الماضى، بدلا من شهر يوليو، بحد أدنى للزيادة 170 جنيها والأقصى يصل لـ1635 جنيها، ويستفيد من قرار الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية وصلت إلى 55 مليار جنيه.
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