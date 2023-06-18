حجازى: إجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع درجات الحرارة بامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تخفيف وطأة ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات سواء على الطلاب أو الملاحظين.





وبالنسبة للطلاب، أوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أنه تم السماح لهم باصطحاب مروحة "ستاند" داخل اللجنة، على أن يتسلمها الطالب فى نهاية الامتحانات، شريطة وضعها فى مكان مناسب لا يعيق سير الامتحان، كأن توضع فى أول أو آخر اللجنة وتخدم جميع الطلاب.

كما سمحت الوزارة بتشغيل مراوح السقف والحائط داخل اللجان، وكذلك توفير المياه للطلاب.

وبالنسبة للمراقبين والملاحظين، قال حجازى، إنه تم مراعاة أن يتم توزيع أغلب الملاحظين داخل نفس المحافظة ولأقرب إدارة تعليمية، إضافة لتوفير استراحات لجميع المشاركين بالامتحانات بكل إدارة، فإذا كانت المواصلات شاقة يمكن أن يبيت الملاحظ فى الاستراحة المخصصة له.

ووجه حجازى كلمة للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة قائلا: نعلم أن العمل شاق ومتعب وربما يكون غير مجز بالنسبة لكم، لكن الوزارة تعمل وفق الآليات المتاحة لها، وتسعى لزيادة البدلات، وتسعى لتدبير بعض الإجراءات لصالح المشاركين فى الامتحانات، كما سيتم صرف حافز ومكافأة خاصة من وزارة التربية والتعليم لكل لجنة امتحانية ملتزمة لم يخرج منها أى تداول للامتحان ولم تشهد أى أعمال شغب طوال فترة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

واعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، استأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية المضافة للمجموع بدءا بامتحان اللغة العربية، ويستمرون حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.