74 جنسية وزيادة الإنفاق.. إقبال غير مسبوق على حجوزات فنادق الغردقة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - تشهد مدينة الغردقه إقبالا سياحيا غير مسبوق، سواء من دول أوربا أو السياحة الداخلية، حيث أشارت مؤشرات الحجوزات السياحية، تواجد مكثف فى معظم الفنادق والمنتجعات السياحية وحققت معظم الفنادق، نسب إشغال وصلت 100% خلال هذه الأيام تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك وبدء الإجازات الصيفة.





نسبة الإشغال 100%.. إقبال غير مسبوق على الحجوزات فى فنادق الغردقة

74 جنسية وزيادة نسبة الإنفاق.. إقبال غير مسبوق على الحجوزات فى فنادق الغردقة

زيادة إنفاق السائح لـ 118 دولار.. 74 جنسية في الغردقة تجعل نسب الإشغال 100%

وأعلنت العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية، تقديم عروض مختلفه لجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وكشف نبيل حسين الخبير السياحى، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، تحرص على تنشيط السياحة بكافة السبل لجذب السائحين إلى شواطئ الغردقة وزيادة عدد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم.

ومن بين الفقرات التي تقدم التراث شعبى وهو عبارة عن فلكور وفقرات المولد ومهرجانات البطيخ والفواكه، لخلق جو ترفيهى.

وأشار عصام على خبير سياحى، إلى أن هناك ارتفاع فى عدد الجنسيات الوافدة على فنادق الغردقة خلال الفترة الحالية منها ألمانيا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا واأمريكا وصربيا ولاتفيا وليتوانيا والتشيك وغيرهم.

وأوضح الخبير السياحى، أن التأشيرة الإلكترونية تجذب ما يقرب من 74 جنسية من مختلف دول العالم، كما تخطت نسب إنفاق السائح 118 دولار مقارنه بالعاميين السابقين الذى كان الانفاق 79 دولار فقط.

كما أن ساهم توسع القطاعين العام والخاص فى إقامه فنادق جديدة وزيادة عدد الغرف الفندقية خلال الفترة من عامى 22و23 فى استقطاب الأعداد الوافدة.