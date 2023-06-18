وزير التعليم يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية بكفرالشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية، التابعة للإدارة شرق كفر الشيخ، على هامش زيارة الوزير للمحافظة لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة.





جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد، سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. وخلال جولته التفقدية، اطمأن الوزير على توفير وسائل الراحة اللازمة للمعلمين، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعات قرب الاستراحات من لجان الامتحانات. الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 24 استراحة بمعدل استراحتين لكل إدارة تعليمية؛ لاستيعاب جميع المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة التى بدأت يوم 12 يونيو الجارى وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

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