سفيرة مصر فى نيوزيلندا تقدم أوراق اعتمادها للحاكم العام بدولة توفالو

وتناولت السفيرة دينا الصيحى، عقب تقديم أوراق الاعتماد سبل تعزيز العلاقات بين مصر وتوفالو على الساحة الدولية، والتعاون فى مجال التغير المناخى.
ومن جانبه تقدم الحاكم العام القس فالانى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على الدور الذى لعبته مصر فى إيصال صوت الشعوب النامية والجزر الصغيرة فى قمة المناخ، التى استضافتها ودفاعها عن مصالح تلك الدول.
كما التقت الصيحى برئيس الوزراء Kasea Natano الذى رأس وفد بلاده فى قمة المناخ التى استضافتها شرم الشيخ، وأثنى على الدور الذى لعبته الرئاسة المصرية فى الاجتماعات والنتائج التى حققتها.
كما تقدم بالشكر لمصر على الدعم المستمر الذى تقدمه لتوفالو والدول الجزرية الأخرى فى مساندة قضاياها المصيرية، والمبادرات التى تتقدم بها فى المحافل الدولية للدفاع عن مصالحها ومواجهة التحديات التى تواجهها.
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