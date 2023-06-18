التعليم عن الصورة المتداولة لورقة امتحان العربى: غير صحيحة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صور ورقة الامتحان التى تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى قبل بدء امتحان مادة اللغة العربية، صباح اليوم الأحد، غير صحيحة وليس لها أى علاقة بمادة امتحان اليوم.





وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شادى زلطة، اليوم الأحد، بأن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول. وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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