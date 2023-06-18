بيان عاجل من الأوقاف بشأن أماكن صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى، تقام فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة وفى الساحات التى تحددها كل مديرية فى ضوء ضوابط وما تم فى عيد الفطر المبارك.





وشدد الوزير، بحسب بيان له، على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء فى المساجد التى تقام بها صلاة العيد أم فى الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات فى تنسيق ذلك.

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