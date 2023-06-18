خالد عبد الغفار يناقش مع ممثل الصحة العالمية استعدادات عقد المؤتمر العالمى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، وذلك لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور عمل المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، المقرر إقامته فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، فى العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا دعم منظمة الصحة العالمية للمؤتمر، فى ظل الاهتمام العالمى بقضايا الصحة والسكان والتنمية، ومدى تأثيرها على صحة الشعوب ورفاهيتها، حيث أكد الوزير أن العالم يواجه تحديًا لا يمكن مواجهته إلا بمستوى عالٍ من التعاون والتكامل العالمى. وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين أكدا أهمية متابعة الخطوات التحضيرية الخاصة بمشاركة السيد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية فى المؤتمر، والذى سيعطى دفعة قوية لإنجاح جهود المؤتمر، فى مواجهة القضايا الصحية والسكانية، والتى تشكل تحدًيا رئيسيًا للدول سواء المتقدمة أو النامية على اختلاف أنظمتها.

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