برنامج التغذية السليمة لحجاج بيت الله (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، عن عدة نصائح طبية حول التغذية السليمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث تتطلب فريضة الحج كثيرا من الجهد وتجعل الحاج أكثر عرضة للإرهاق والإجهاد وكذلك الجفاف،





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز ما جاء فى النشرة بشأن الأغذية التى تمد الحاج بالطاقة والنشاط وتساهم فى الوقاية من الأمراض التى قد تصيبه خلال فترة الحج وتمنعه عن القيام بفريضة الحج. ونصحت النشرة، لشرب 8 - 10 أكواب ماء يوميا، وتناول الخضروات والفاكهة الغنية بالماء، وشرب العصائر قليلة السكر، وتناول الوجبات الصغيرة لتجنب التخمة، وتناول التمر الغنى بالسكريات المفيدة، وعسل النحل لتقوية المناعة، والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز. كما نصحت بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون، وشراء الأطعمة المكشوفة.

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