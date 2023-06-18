جوزيب بوريل: مصر شريك أساسى وقوى للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، على الشراكة الأساسية والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبى.





وقال بوريل - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الأحد - إنه يقوم بزيارة مصر مجددا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وعقد مناقشات ثنائية مع المسئولين المصريين من بينهم وزير الخارجية سامح شكرى. وتابع: "مصر شريك أساسى للاتحاد الأوروبى وشراكتنا قوية".

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