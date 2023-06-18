جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز المشروعات التى انتهت، بمركز قوص وقراه، ومنها: وحدة التضامن الاجتماعى بالحمر والجعافرة بنسبة تنفيذ 100%، ونقطة إسعاف قرية خزام على مساحة 280 مترا بنسبة تنفيذ 100%، والوحدة الصحية بقرية المفرجية بمساحة 1300 متر بنسبة تنفيذ 100%، ووحدة صحة الأسرة بالمفرجية بمساحة 600 متر بنسبة تنفيذ 100%، ووحدة التضامن الاجتماعى بالمفرجية بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء 5 عمارات سكن كريم بإجمالى 40 وحدة بنسبة تنفيذ 100%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنا تحصد ثمار «حياة كريمة» بنسبة 100% (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.