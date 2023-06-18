 مصر فى المركز الـ 9 عالميا بمؤشر السفر الإسلامى خلال 2023

جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصرى، وسلط المركز الضوء على تقرير "مؤشر السفر الإسلامى العالمى"، الصادر عن شركة ماستركارد "Mastercard- Crescentrating" خلال عام 2023.
ويقدم المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامى المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث فى بعض الدوافع الرئيسية التى ستدفع سوق السفر الإسلامى، والتى ستمكن جميع أصحاب المصلحة فى مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص فى قطاع السفر الإسلامى مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هى: حرية الدخول، الاتصالات، الخدمات، ركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشرا فرعيا.
وبين أن إندونسيا جاءت فى المركز الأول، تليها كل من ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا.
وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداء هذا العام، بينما جاءت كل من زيمبابوى، زامبيا، وفيتنام فى المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالى.
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