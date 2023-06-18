 مصر فى المركز الـ 9 عالميا بمؤشر السفر الإسلامى خلال 2023

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير "مؤشر السفر الإسلامى العالمى"، عن حصول مصر على المركز التاسع من بين 138 دولة عام 2023 مسجلة 65 نقطة، مقارنة بالمركز 12 من بين 138 دولة عام 2022، بالإضافة إلى وجودها فى صدارة دول شمال إفريقيا.





جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصرى، وسلط المركز الضوء على تقرير "مؤشر السفر الإسلامى العالمى"، الصادر عن شركة ماستركارد "Mastercard- Crescentrating" خلال عام 2023.

ويقدم المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامى المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث فى بعض الدوافع الرئيسية التى ستدفع سوق السفر الإسلامى، والتى ستمكن جميع أصحاب المصلحة فى مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص فى قطاع السفر الإسلامى مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هى: حرية الدخول، الاتصالات، الخدمات، ركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشرا فرعيا.

وبين أن إندونسيا جاءت فى المركز الأول، تليها كل من ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا.

وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداء هذا العام، بينما جاءت كل من زيمبابوى، زامبيا، وفيتنام فى المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالى.