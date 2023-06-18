التعليم العالى.. 9 سنوات من التطوير والإنجاز (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهد التعليم العالى، فى مصر خلال السنوات التسع الماضية، تطورًا كبيرًا فى جميع القطاعات التعليمية والخدمية، من خلال زيادة الجامعات الأهلية الجديدة والجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وكذلك زيادة فى الجامعات الخاصة وبرامجها المختلفة.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الدولة فى مجال التعليم العالى: ففى عام 2015 كان عدد الجامعات الحكومية 23 جامعة، وأصبح الآن 27 جامعة، كما شهدت الجامعات الخاصة زيادة كبيرة منذ 2015 وحتى الآن حيث كانت 26 جامعة، وتم إنشاء 10 جامعات خاصة لتصبح 36 جامعة خاصة.

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