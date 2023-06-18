وزير الطيران المدنى يغادر إلى فرنسا للمشاركة فى معرض باريس الجوى

جدة - نرمين السيد - غادر محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولى متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من قيادات الوزارة والشركات التابعة لها، وذلك للمشاركة فى فعاليات معرض باريس الجوى "لوبورجيه" فى نسخته الـ"54".





ستقام فعاليات المعرض فى الفترة من 19 حتى 25 يونيو الجارى، بمشاركة ممثلين عن دول العالم المختلفة وكبرى الشركات العالمية فى مجال صناعة الطيران والفضاء بالإضافة إلى المهتمين بصناعة النقل الجوى بصفة عامة. ويعد معرض لوبورجيه، واحدا من أهم المعارض الجوية فى العالم، ويستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، كما يعد فرصة جيدة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها فى مجال الابتكار التكنولوجى وتبادل المعرفة والخبرات فى هذا المجال وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوى فى ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة. وأكد محمد عباس حلمى، أهمية مشاركة وزارة الطيران وشركاتها التابعة فى هذا الحدث العالمى كونه منصة دولية وفرصة جيدة تعزز التعاون التجارى فى مجال تقنيات ومعدات الطيران والفضاء المتقدمة، وتأتى هذه المشاركة فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى وسعيها الدائم لمواكبة كل ما هو جديد فى هذا المجال والإطلاع على أحدث التقنيات فى مختلف تخصصات صناعة النقل الجوى بالإضافة إلى أهمية بناء سوق مشتركة ودعم الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات مما يسهم فى ملاحقة كافة المستجدات العالمية وزيادة القدرات التنافسية من أجل صياغة مستقبل أفضل وواعد لسوق النقل الجوى المصرى.

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