وزير التعليم: حريصون على أن يأخذ كل طالب حقه لتحقيق العدالة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الاول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات.





فى مستهل الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا، والتى تضم 292 طالبا، بينهم 101 طالب بالشعبة الأدبية و191 طالبا بالشعبة العلمية.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، كما أكد على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان فى جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

كما اطمأن على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، وأيضا توزيع النماذج الأربعة للأسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة.

وتأكد الدكتور رضا حجازى، من تسجيل الطلاب بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

عقب ذلك، توجه الوزير إلى لجنة مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، والتى تضم 446 طالبة، بعدد 22 لجنة، واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، وأكد عليهن بالإجابة فى ورقة "البابل شيت" وليس كراسة الأسئلة، وأشاد الوزير بهدوء اللجان وحسن سير الامتحان.