الحكومة: لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، مُشددةً على توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعى بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفى احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب فى أسعارها أو احتكارها.

وفى سياق متصل، يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على جميع المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من توافر السلع ومنع أى محاولات لاحتكارها، أو التلاعب فى أسعارها، مع العمل على التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجارى، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".