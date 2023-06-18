خالد عبدالغفار يعلن إطلاق الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، سيوفر فرصة فريدة للباحثين وواضعى السياسات، ومتخذى القرار، فى جميع أنحاء العالم، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين السكان والصحة والتنمية، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، كما أنه سيشهد إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان فى مصر.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المشاركين فى المؤتمر بشكل تفاعلى مع التحديات والتنبؤات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واقتراح خطط التخفيف واستراتيجيات التكيف وخرائط الطريق، لتحقيق النتائج الصحية المرجوة للسكان فى جميع أنحاء العالم.
وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد العديد من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر على الصحة، وتشكل تحديات كبيرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان الصحة والرفاهية للجميع، خاصة مع الزيادة المتوقعة فى عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050.
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