عاجل.. السيسى يشيد بالشراكة المثمرة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مختار ديوب، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة فى دعم أولويات التنمية فى مصر، لا سيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفنى والاستشارى لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وفى ذلك الإطار، ثمن الرئيس السيسى، الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خصوصا فى مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، مؤكدا فى هذا السياق حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معربا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصرى، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوها فى هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة فى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره فى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمى، التى تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدا استمرار المؤسسة فى دورها لدعم التنمية الشاملة فى مصر.