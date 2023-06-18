الليلة.. تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يونيو 2023 01:31 مساءً - يخوض منتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، مباراة ودية أمام جنوب السودان فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، قبل ختام المعسكر الذى انطلق 10 يونيو الجارى.

واستقر فيتوريا على إجراء بعض التغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان، والتشكيل الأقرب لبداية اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: هشام صلاح، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد زيزو، محمود حمادة

خط الهجوم: مصطفى فتحي، محمود كهربا، محمود حسن تريزيجيه

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا مهما على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.