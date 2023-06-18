كاميرا دوت الخليج ترصد أعمال تطوير كوبرى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - وتم الانتهاء من تطوير نزلة أحمد عرابى، الأمر الذى نال استحسان المواطنين، وحظى بإشادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة فى هذا الصدد. فيما جرى الانتهاء من كوبريين مشاة فى الشارع ذاته، بما يسهل على المواطنين عبور الطريق فى أمان، ويحافظ على حياتهم وسلامتهم.

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