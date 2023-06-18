اللغة العربية تسعد طلاب الثانوية العامة: امتحان سهل ومباشر

جدة - نرمين السيد - أبدى طلاب الثانوية العامة سعادتهم بامتحان اللغة العربية، الذى أدوه اليوم الأحد، أول أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، حيث أشاروا إلى سهولة الأسئلة وخلوها من التعقيدات.





وقالت الطالبة رحمة على، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بحى السيدة زينب، إن الامتحان كان سهلا للغاية على نفس شاكلة النموذج الاسترشادى الذى أتاحته الوزارة من قبل، متمنية أن تكون باقى الامتحانات بنفس السهولة.

أما الطالبة منة الله محمود، فقالت إن الامتحان كان سهلا باستثناء بعض النقاط فى النحو والنصوص، كما اشتكت من ضيق الوقت، إذ كان الامتحان يتطلب نصف ساعة أخرى للمراجعة.

وأبدى الطالب محمود حسن، بلجنة مدرسة الأورمان بالدقى، سعادته بالامتحان، مشيرا إلى أن أكثر ما كان يخشاه أن وجود بدائل متشابهة فى أسئلة الاختيار من متعدد، وهو ما لم يكن موجودا بامتحان اللغة العربية، كذلك أبدى سعادته بالأسئلة المقالية التى كانت قصيرة للغاية ولم تستغرق وقتا طويلا للإجابة عليها.

وقال الطالب مازن سعد، إن الامتحان لم يكن صعبا، لكن بعض أسئلة النصوص والنحو كانت تحتاج إلى تفكير، أما القراءة المتحررة فجاءت مباشرة على عكس امتحان السنة الماضية.

وانتهى طلاب الشهادة الثانوية العامة، اليوم الأحد، من أداء الامتحان فى مادة اللغة العربية، الذى بدأ عند التاسعة صباحا ولمدة ثلاث ساعات.

ويؤدى طلاب الشعبة العامة (العلمية والأدبية)، يوم الثلاثاء المقبل، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783.025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276.211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391.671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98.658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالب وطالبة الامتحان فى مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان فى لجان المستشفيات.

امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وخلال الأسبوع الماضى، انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء المواد غير المضافة للمجموع وهى: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وتنتهي جميع امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.