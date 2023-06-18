ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023، فى مادة اللغة العربية بإجمالى 728439 ألف طالب وطالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





كما أدى 1179 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية فى الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة العربية فى الفترة الثانية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وبدوره حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الثالث من الامتحانات، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد عدد 5 حالات غش إلكترونى، بمحافظات: القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدور الأول يؤدون يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.