أبو الغيط وبوريل يبحثان قضايا المنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له.





وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، أكد خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى.

وأوضح أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات فى المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية حيث أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث أن الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأزمات فى السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل على تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التى ساهمت فى تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسى القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.