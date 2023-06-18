10 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى بشوارع القاهرة وفتح المجازر مجانا

جدة - نرمين السيد - قال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.





وأكد محافظ القاهرة، تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشدد محافظ القاهرة على حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأوضح أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، مطالبا هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة.

وأكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه فى حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف فى حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذى يذبح الأضاحى فى الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، كما يوجد غرفة عمليات فى كل حى لتلقى بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطرى ٢٧٤٢٦٩٩٣ ، ٢٧٤٢٧٠٥٣ ، 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561 .