جدة - نرمين السيد - انطلقت المرحلة الأولى من تدريب المتطوعين من الكوادر الطبية بمؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة والشركة لتنفيذ برامج الدعم الصحى للمواطنين الأكثر احتياجا فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





البروتوكول يتضمن التزام شركة "فايزر" تدريب الكوادر المطلوبة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمشاركة فى تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية الطبية والثقافية، لتثقيف المواطنين ورفع الوعى لديهم، خصوصا بالأمراض فى قرى حياة كريمة. وبناء على التعاون بين الجهتين تم إطلاق المرحلة الأولى لتدريب المنسقين والمتطوعين من الكوادر الطبية بمؤسسة "حياة كريمة"، من محافظات الأقصر، سوهاج، قنا، أسوان، البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، بورسعيد، الإسكندرية، الجيزة، القاهرة والوادى الجديد. بدأت المرحلة الأولى من التدريب بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستمر على مدار يومين 9-10 من يونيو 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتعاون مع فايزر مصر.. انطلاق تدريب الكوادر الطبية لـ حياة كريمة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.