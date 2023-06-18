انطلاق تدريب الكوادر الطبية لـ "حياة كريمة" بالتعاون مع "فايزر مصر" (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يونيو 2023 03:30 مساءً - انطلقت المرحلة الأولى من تدريب المتطوعين من الكوادر الطبية بمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع شركة "فايزر" مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية، وده وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة والشركة لتنفيذ برامج الدعم الصحي للمواطنين الأكثر احتياجا في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

البروتوكول بيتضمن التزام شركة "فايزر" تدريب الكوادرالمطلوبة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية الطبية والثقافية، لتثقيف المواطنين ورفع الوعي لديهم خاصة بالأمراض في قرى حياة كريمة.

وبناء على التعاون بين الجهتين تم إطلاق المرحلة الأولى لتدريب المنسقين والمتطوعين من الكوادر الطبية بمؤسسة "حياة كريمة"، من محافظات الأقصر، سوهاج، قنا، أسوان، البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، بورسعيد، الإسكندرية، الجيزة، القاهرة والوادي الجديد.

بدأت المرحلة الأولى من التدريب بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستمر على مدار يومين 9-10 من يونيو 2023.

في اليوم الأول من التدريب، تم تسليط الضوء على "كوفيد - ١٩" ودور التطعيم في الوقاية والعلاج، وأمراض الجهاز التنفسي، والأثر السلبي للتدخين على الصحة العامة، وعوامل الخطر على مرضى السمنة والكبد الدهني وتشخيص مرض متلازمة الأيض.

وفي اليوم الثاني تضمن التدريب الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بكل أنواعها، وتثقيف مقدمي الرعاية الصحية بشأن الاستخدام السليم لمضادات الميكروبات.