هدي أباظة بالحوار الوطني: نحتاج معادلة لتأمين الجامعات وإطلاق آفاق جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يونيو 2023 03:30 مساءً - قالت هدى أباظة، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس، إنه بالفعل يوجد محاولات للاختراق داخل الجامعات المصرية، مشددة على ضرورة وجود معادلة تصل لتأمين الجامعات المصرية واطلاق افاق جديدة في الوقت ذاته.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال جلسة بعنوان "تشجيع التفاعل بين الجماعة الاكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" بالحوار الوطني، والتي تعقدها لجنة حقوق الانسان والحريات العامة.

وأضافت أباظة، أننا نحتاج لضرورة تفعيل دور القسم العلمي

في كلية الاداب، لافتة إلى أنه يتم فرض الامتحان المتعدد للطلاب بكلية الآداب على الرغم من أنه لا يحقق الأهداف ، وهو لا يجعل الطالب يتحقق من هدف حرية التعبير.

شارك في الجلسة عدد من المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس النواب وبعض الاستاذة بالجامعات المصرية.