فريدة الشوباشى لـ«إكسترا نيوز»: المرأة سبب خروج الشباب فى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إن القيادة السياسية منذ أول لحظة تحترم المرأة وتقدر دورها وتُعيد لها اعتبارها، كونها تقدر وتعرف جيدًا أن المرأة المصرية كانت السبب وراء خروج الشباب فى ثورة 30 يونيو.





وأضافت "الشوباشي" خلال حوارها مع الإعلامى باسم طبانة والإعلامية سارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة تعلم أمة لأنها تصنع الأجيال، ولها دور مؤسس في التربية، مؤكدةً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كرم المرأة اعترافًا بدورها وليس تكريمًا مجانيًا. وتابعت الكاتبة الصحفية، أن مصر مرت بفترة سيئة للغاية كانت تُهدر حقوق المرأة وتعتبرها عورة ويجب جلوسها بالمنزل، وذلك الفكر كان ضد تقدم وتطور الدولة المصرية، مُشيرةً إلى أن الرئيس السيسى شدد على أهمية دور المرأة فى المجتمع وكرمها.

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